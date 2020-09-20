Başkan Yılmaz, esnafın yanında

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin ticari yaşantısının lokomotifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi esnafını ziyaret etti.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız ile birlikte esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerindeki uygulamaları da inceleyen Başkan Oktay Yılmaz, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım’ı toplumun tüm kesimleriyle güç birliği halinde kalkındırmanın öncelikli hizmet politikaları arasında yer aldığının altını çizen Başkan Yılmaz, “Şehrimizin güçlenerek refaha ulaşmasının yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek adına ilçe ekonomisine önemli katkısı olan esnafımızın her zaman destekçisiyiz. Yıldırım’a hizmet yolunda yapılması gerekenleri sahada vatandaşlarla buluşarak doğrudan belirliyoruz. Bizler Yıldırım’ı bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. Şehrimizin sorunlarına çözüm ararken, refah seviyemizi yükseltmek için çalışırken halkımızın güveni ve desteği ile güç kazanıyoruz. Yoğun çalışma tempomuza rağmen hemşehrilerimizle kucaklaşmaya özen gösteriyoruz. Vişne Ticaret Bölgemiz ilçemizin ticari yaşantısının lokomotifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi olan önemli bir yer. Bu kapsamda ekonomimizin can damarı olan esnafımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek adına hemşehrilerimizin arasında olmayı sürdüreceğiz. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda konunun muhataplarıyla istişareyi vazgeçilmez kılarak, aynı anlayış içinde vatandaşımızla karşılıklı fikir alışverişine devam edeceğiz. Tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

