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Başkan Yılmaz: "Her an hazırlıklı olmalıyız"

MERSİN HABERLERİ  | 17.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminin 21’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulanan Başkan Yılmaz, "Deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğini şiar edinerek çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz.

Başkan Yılmaz: "Her an hazırlıklı olmalıyız"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminin 21’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulanan Başkan Yılmaz, "Deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğini şiar edinerek çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. İlçemizde plansız ve kaçak yapılaşmaya izin vermiyoruz. 17 Ağustos depreminde de depremin değil, güvensiz yapılaşmaların can aldığına ne yazık ki tanık olduk. Aradan geçen yıllara rağmen o günkü acıları asla unutmadık. Bu nedenle depreme ve doğal afetlere karşı her an hazırlıklı olmalıyız ve almamız gereken tüm tedbirleri sürekli gündemde tutmalıyız. Toroslar Belediyesi olarak görev ve sorumluluk bilinciyle ilçemizi deprem ve tüm afetlere hazır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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