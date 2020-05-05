Başkan Yılmaz: "Hıdırellez bereketiyle gelsin, dilekler kabul olsun"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Bayramını kutlayarak, "Korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde olduğumuz bugünlerde Hıdırellez’in tüm insanlığa umut olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Yılmaz, Türk dünyasında baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, geçmişten geleceğe köprü kuran Hıdırellez’in Türkiye’ye ve tüm dünyaya sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Yılmaz, "Kültürümüzü oluşturan önemli unsurların başında gelenek ve göreneklerimiz gelmektedir. Bu değerlerimiz birlik ve beraberliğimize güç katmaktadır. Hıdırıllez kültürü de bizlere atalarımızdan kalmıştır. İnanışa göre Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olan Hıdırellez, bu topraklarda binlerce yıldır baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Geçmişle geleceğimiz arasında köprü görevi gören bu özel değerlerimizi korumayı ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde olduğumuz bugünlerde Hıdırellez’in tüm insanlığa umut olmasını, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tuttuğunuz dilekler kabul, birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

