YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Yılmaz, kurban satış yerini inceledi

Başkan Yılmaz, kurban satış yerini inceledi

MERSİN HABERLERİ  | 16.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda kurdukları kurban satış yerini inceledi.İlçe sakinlerinin Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi, 20 bin hayvan kapasiteli kurban satış yerini Covid-19 önlemleri kapsamında hazırlıyor.Kurban satış alanında otopark, tuvalet ve duşlar da yer alacakBesiciler ile vatandaşların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için tek noktada oluşturulan kurban satış yerinde hijyen kurallarına da en üst seviyede uyulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda kurdukları kurban satış yerini inceledi.
İlçe sakinlerinin Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi, 20 bin hayvan kapasiteli kurban satış yerini Covid-19 önlemleri kapsamında hazırlıyor.
Kurban satış alanında otopark, tuvalet ve duşlar da yer alacak
Besiciler ile vatandaşların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için tek noktada oluşturulan kurban satış yerinde hijyen kurallarına da en üst seviyede uyulacak. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek planlanan satış alanında 5 bin metrekare otopark ve bin 200 metrekare kesim alanı ile su düzeni, tuvalet ve duşlar da yer alacak. Demir çitlerle çevrilen ve sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan her bir parsel, 32 metrekare alandan oluşarak ortalama 40 hayvan barınabilecek.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurban satış alanında Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, meclis üyeleri ve Korukent Mahalle Muhtarı Ayfer Baştan ile yerinde inceledi. Yılmaz, Oto Galericiler Sitesi’nin yan tarafındaki alanda kurdukları satış yerinde besicilerin sağlıklı bir ortamda hayvanlarını barındırmaları ve vatandaşların da rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için tüm alt yapı hizmetlerini düşündüklerini söyledi.
“Sağlık şartları ve çevre temizliği en üst nokta olacak”
Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, “Hemşehrilerimizin bayram süresince bir sıkıntı yaşamaması ve bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl kurban satış yerini Covid-19 önlemleri kapsamında daha geniş bir alana kurarak sağlık şartlar ve çevre temizliğine uygun olarak planladık. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarını satış alanımızda da en üst noktada uygulayacağız. Önlemlere uyarak inşallah hep birlikte huzurlu ve güvenli bir bayram geçireceğiz. Kurban Bayramının ülkemize, hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Neşe Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Filiz Eczanesi
Mezitli
Tatlıdil Eczanesi
Toroslar
Utku Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.