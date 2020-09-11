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Başkan Yılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

MERSİN HABERLERİ  | 11.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, mahalle ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinin yanı sıra yaylaları da sıklıkla ziyaret ederek mahalle muhtarlarının ve vatandaşların taleplerini dinleyen Yılmaz, Değnek Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.Vatandaşlarla sohbet ederek ilçe genelinde devam eden ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Toroslarımızın 67 mahallesinde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz.

Başkan Yılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, mahalle ziyaretlerine devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinin yanı sıra yaylaları da sıklıkla ziyaret ederek mahalle muhtarlarının ve vatandaşların taleplerini dinleyen Yılmaz, Değnek Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet ederek ilçe genelinde devam eden ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Toroslarımızın 67 mahallesinde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Hem yaptığımız hizmetleri yerinde görmek hem de yapmayı planladığımız hizmetleri hemşehrilerimizle istişare etmek amacıyla mahalle ziyaretlerimize önem veriyoruz. Hızlı ve verimli hizmet sunmak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımız geniş. Yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirerek özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları gayretindeyiz. Biz tüm çalışmalarımızı halkımızın mutluluğu ve refahı için yapıyoruz" dedi.
Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürdü

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