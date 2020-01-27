YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Yılmaz, Mersin’deki Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti

Başkan Yılmaz, Mersin’deki Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti

MERSİN HABERLERİ  | 27.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Yılmaz, ziyarette Dernek Başkanı Yusuf Tekin ve yönetimi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yılmaz, Mersin’deki Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Yılmaz, ziyarette Dernek Başkanı Yusuf Tekin ve yönetimi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. "Gün birlik olma günüdür" diyen Yılmaz, meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yılmaz, “Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin hemen ardından bölge belediye başkanlarımızla da görüştük. Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek, yaralarını sarma noktasında elimizden geleni yapacağız. Felaketin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Hepimizin duaları ve destekleri Elazığ ve Malatya için” diye konuştu.
Mersin Elazığlılar Derneği Başkanı Yusuf Tekin de Başkan Yılmaz’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, Mersin’deki Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Mersin’de ’İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi’ yapıldıMersin’de ’İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi’ yapıldı
Atatürk’ün Erdemli’ye gelişinin 95. yıl dönümü kutlandıAtatürk’ün Erdemli’ye gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Mersin Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
12:59
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Aksu Eczanesi
Merkez
Aytaç Eczanesi
Merkez
Çevik Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Rüya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Yıldırımhan depremzede öğrencilere kucak açtı

Yıldırımhan depremzede öğrencilere kucak açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.