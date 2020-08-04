YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Yılmaz: "Orman yangınlarına karşı gerekli uyarıları yapmalıyız"

Başkan Yılmaz: "Orman yangınlarına karşı gerekli uyarıları yapmalıyız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kütahya İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı oturumları, Başkan Musa Yılmaz başkanlığında başladı.Yoklamanın ardından İl Genel Meclisi üyelerinin Kurban Bayramlarını tebrik eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Bütün İslam aleminin milletimizin ve sizlerin bayramlarını tebrik ediyorum.

Kütahya İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı oturumları, Başkan Musa Yılmaz başkanlığında başladı.
Yoklamanın ardından İl Genel Meclisi üyelerinin Kurban Bayramlarını tebrik eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Bütün İslam aleminin milletimizin ve sizlerin bayramlarını tebrik ediyorum. Salgın hastalık sebebiyle bayramlarımızı dilediğimiz gibi idrak edemedik. Kurban bayramını biraz gevşeterek idrak ettik. Hastalık öncesi bayram ziyaretinde bulunan küçük çocuklarımız bu bayram da hastalık sebebiyle diledikleri gibi ziyaretlerde bulunamadılar. Demek ki geleneklerimizi ve bayramlarımızı yaşatmak için yaşamamız gerekiyor. Allah korusun 3-5 bayram böyle gitse çocuklarımız bayramın ne olduğunu idrak edemeyecekler. İnsanlarımız sadece telefonla birbirlerini arayıp bayramlarını tebrik ettiler. İnşallah bu günler tez zamanda geçer. Ülke olarak 3-4 ay belli disiplin içinde hareket ettik ama sonrasında biraz gevşedik. Verilen mesajlar maalesef dikkate alınmıyor. Herşeye rağmen bayramı idrak ettik. Hayvan pazarını açtık ve son gün pazarda büyükbaş hayvan kalmadı. Hayvanlarımızı kestik kurbanımızı idrak ettik Allah kabul etsin.Bu arada Kütahyamızda hasat mevsimi başladı. İnşallah burada sıkıntı yaşamayız. Birkaç ilçemizi gezdik durum çok kötü değil. Durum korkulan kadar kötü değil değil umulduğu kadar da değil buna da şükür diyebiliriz. Ağustos ayı içerisindeyiz ve orman yangınlarının artış gösterdiği bir aydayız. Orman yangınlarına karşı bizler sorumluluk alıp gittiğimiz yerlerde gerekli uyarıları yapmalıyız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ilk oturumu son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Polis tek tek uyardı

Polis tek tek uyardı

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:56
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Tarihi Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu

Tarihi Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.