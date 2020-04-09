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Başkan Yılmaz TOBB Toplantısına katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 09.04.2020 18:01 | Son Güncelleme

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Başkanı M.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun oda ve borsa başkanlarıyla düzenlediği sanal toplantıya katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantıya video konferans aracılığıyla katılan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, üyelerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgiler aktardı. Toplantıda, korona virüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Başkanlarımızdan üyelerimizin sıkıntılarını ve önerilerini topladık, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili kurumlara iletip takibini yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yılmaz: “Üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları ilettik”
Gerçekleşen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, korona virüs salgının yayılmasından sonra çalışmalarına ara vermediklerini belirterek, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak işimizin başındayız. Alınan tedbirler kapsamında hizmet binamızın tamamını dezenfekte ettik. Çalışanlarımıza gerekli ekipman desteği sağlayarak salgın riskini minimum seviyeye indirdik. Bu süreçte Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi ve Ticari İkametgah Belgelerini üyelerimiz odamıza gelmeden web sitemizden ücretsiz bir şekilde temin edebildi. Üyelerimizin koronavirüse bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli uyarı ve afişlerimizi astık. Daha sonra mesai saatlerimizde değişiklik oldu. Virüsle mücadele konusunda gerekli tedbirlerimizi aldık. Ayrıca salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin sorunlarını tespit edip süratle gün ve gün TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardık. Sağ olsun Başkanımız her zaman bizim ve üyelerimizin her zaman yanında oldu. Sıkıntıları aşma noktasında bize yardımcı oldu. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda da TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu’na üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları başlıklar halinde anlattık. Bununla ilgili ayrıntılı bir dosyayı zaten kendilerine geçtiğimiz günlerde iletmiştik. Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu’na ve ekibine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar en aza indirilecektir.” dedi.

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