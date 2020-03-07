Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 22 branşta hizmet veren Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi (TORTEK) bünyesindeki kursları ziyaret etti.

Kursiyerlerle bir araya gelerek el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Yılmaz, Toroslar halkının kurslara olan ilgisinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kadınların, bu kurslarda meslek sahibi olmanın yanında sosyalleştiğini de vurgulayan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

"Kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz"

Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Meslek edinmek ve yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız, TORTEK kurslarımıza gelerek, burada öğrendikleriyle istihdamda bir adım öne geçmiş oluyorlar. Kursiyerlerimiz ürettikleri el emeği göz nuru ürünler ile aile ekonomilerine da katkı sağlıyorlar. Bu bizim için mutluluk verici. Sadece ilimizden değil başka illerden de sipariş alıyorlar. Kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın sürpriz ziyareti dolayısıyla mutlu olan kursiyerler ise "Boş zamanımızı burada değerlendirmek çok güzel. Bütün kadınlara tavsiye ediyoruz. Öğrendiklerimizi kazanca dönüştürmenin de heyecanını yaşıyoruz. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a bize böyle bir imkanı sunduğu için teşekkür ederiz" dediler.

