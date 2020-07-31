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Başkan Yılmaz Yıldırımlılarla bayramlaştı

BURSA HABERLERİ  | 31.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlılar ile bayramlaştı.Bayram ve Cuma namazının ardından ilçe sakinlerinin kurban bayramını kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlılar ile bayramlaştı.
Bayram ve Cuma namazının ardından ilçe sakinlerinin kurban bayramını kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi. Yıldırım’da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde ifa edebilmesi için gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Kurban ibadetinin sorunsuz bir şekilde ifa edilebilmesi ve bayramın en güzel şekilde yaşanması için Yıldırım Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. İlçemizin 21 farklı noktasında vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde kurban kesim merkezleri oluşturduk. Bu noktalarda hem denetim çalışmalarımız hem de temizlik noktasındaki çalışmalarımızı ekiplerimiz sürdürüyorlar” dedi.
Yeni normal sürecinde uygulanması gereken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını tekrar hatırlatarak, salgın riskine karşı üzücü durumlar yaşanmaması vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Başkan Yılmaz, “Bütün dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiği bir yıl yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmış olması, milletimiz nezdinde erken bayram sevincine vesile oldu. Yeryüzünün tüm mescitlerinin özgürleşmesi en büyük temennimiz. Ülkemizden yayılan bu umut ve heyecan dalgasının tüm gönül coğrafyamızda dirilişe vesile olacağına inancımız tamdır. Korona virüs sürecinde birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi idrak ettik. Maskesiz ve sosyal mesafesiz nice bayramlarda hemşehrilerimizle buluşmayı diliyorum” diye konuştu.

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