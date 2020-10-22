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Başkan Yılmaz: “Yol çalışmalarında yüksek standardı yakalayacağız”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ilkini Altıntaş ilçesi Kuyucak köyünde denedikleri ve olumlu sonuçlar aldıkları beton asfaltta il genelinde ikinci denemelerini Aslanapa ilçesinin Göynükören köyünde gerçekleştirdiklerini ifade etti.İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, iklim şartlarına ve yol alt yapısına uygun bir yol standardının bundan sonrasında Dumlupınar Yüğlük, Tavşanlı Demirbilek, Gediz Polat yeni Güney, Simav Mamak, Emet Gürpınar köylerinde yapmaya devam edeceklerini belirtti.Aslanapa İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Okumuş ve Hüseyin Ertürk ile birlikte ilçedeki beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Musa Yılmaz,” Geçen yıl ilkini Altıntaş ilçesi Kuyucak köyünde denediğimiz ve olumlu sonuçlar aldığımız beton asfaltta il genelinde ikinci denememizi Aslanapa’nın Göynükören köyünde gerçekleştiriyoruz.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ilkini Altıntaş ilçesi Kuyucak köyünde denedikleri ve olumlu sonuçlar aldıkları beton asfaltta il genelinde ikinci denemelerini Aslanapa ilçesinin Göynükören köyünde gerçekleştirdiklerini ifade etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, iklim şartlarına ve yol alt yapısına uygun bir yol standardının bundan sonrasında Dumlupınar Yüğlük, Tavşanlı Demirbilek, Gediz Polat yeni Güney, Simav Mamak, Emet Gürpınar köylerinde yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Aslanapa İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Okumuş ve Hüseyin Ertürk ile birlikte ilçedeki beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Musa Yılmaz,” Geçen yıl ilkini Altıntaş ilçesi Kuyucak köyünde denediğimiz ve olumlu sonuçlar aldığımız beton asfaltta il genelinde ikinci denememizi Aslanapa’nın Göynükören köyünde gerçekleştiriyoruz. Aslanapa merkezden başlayıp Tokul köyüne kadar 8 köye ulaşımı sağlayan grup yolunu 4. aşaması olan Çamırdık kavşağı Örenköy arası 5 kilometre yolun asfaltını bitirmek üzereyiz. Daha önce üç aşamada 15 kilometresini yaptığımız yola ilave son yapılan 5 kilometre ile 20 kilo metrelik yolu bitirmiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda Ören köyü Tokul arası 4 kilometreyi de yaptığımızda 25 kilometrelik bir grup yolu hem Aslanapa’mızın en büyük köyleri olan bu yerleşim yerlerine hizmet verirken hem de alternatif olarak Gediz ve Altıntaş ilçelerine bağlantısını da yapmış olacağız. Köylerimize, köylülerimize, ilçemize, ilimize hayırlı olsun. Yine Aslanapa ilçemizin Aslıhanlar köyünde 4 kilometrelik onarım altyapı ve standart yükselme çalışmasını tamamladık. Bu yolda önümüzdeki yıllarda aynı çalışmalar devam edecek. Geçen sene Aslanapa ilçemize kazandırdığımız sentetik çim sahanın ilçe bağlantı yolunun asfaltını da yaptık. Sıcak asfalta (BSK) alternatif düşündüğümüz yol çalışmalarında inşallah yüksek standardı yakalayıp önümüzdeki yıllarda da köy yollarımızda denemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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