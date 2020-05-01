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Başkan Yılmaz’dan 1 Mayıs ziyareti

BURSA HABERLERİ  | 01.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, asfalt çalışmalarını sürdüren personelin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, asfalt çalışmalarını sürdüren personelin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Millet Mahallesi 2. Mete Sokak, Şükraniye Mahallesi 15. Fatih Sokak ve Baruthane ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri arasında bağlantı sağlayan Baruthane Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek belediye çalışanlarının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda aşınan ve deforme olan yollarımızda tamir, bakım işlemleri, kilit parke, döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız kalıcı ve güzel işler yapmak. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buna önem gösterdik” diye konuştu.
Daha güzel bir Yıldırım için kendi bayram günlerinde mesaiye devam ederek asfalt çalışması yapan belediye işçilerinin bayramını tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’daki her güzelliğin altında çalışan kardeşlerimizin emeği, alın teri, gayreti ve yeteneği vardır. Ben tüm çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah sağlıklı daha güzel günlerde de çalışmalarımıza devam edelim” dedi.

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İkindi
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Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aydın Eczanesi
Osmangazi
Beyza Eczanesi
Yildirim
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çelebi Eczanesi
Yildirim
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Dolunay Eczanesi
Nilufer
Gökçe Güllük Eczanesi
Yildirim
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