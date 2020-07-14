YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Türkiye’nin demokrasi tarihi için bir milat olan 15 Temmuz’un 4’üncü yılını idrak ettiklerini belirten Yücel Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi;"Takvimler 15 Temmuz 2016 tarihini gösterdiğinde üniforma giymiş hain bir grup; milletin tankını, topunu ve tüfeğini millete doğrultmuştur.

Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye’nin demokrasi tarihi için bir milat olan 15 Temmuz’un 4’üncü yılını idrak ettiklerini belirten Yücel Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Takvimler 15 Temmuz 2016 tarihini gösterdiğinde üniforma giymiş hain bir grup; milletin tankını, topunu ve tüfeğini millete doğrultmuştur. Türk Milleti ise dimdik duruşuyla dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazmış, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Balıkesir, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren demokrasinin yanında yerini almış, dik duruşuyla onuruna ve memleketine sahip çıkmıştır.
Türkiye, bugünlere uzun, yorucu, bedeli çok ağır mücadelelerin ardından geldi. Milletimiz; darbecilerin, cuntacıların, başka güçlerin elinde kukla olanların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini pek çok kez gördü. Gençlerimiz; bu acı tecrübeleri geçmişte bizzat yaşamamış olmalarına rağmen 15 Temmuz günü hain FETÖ kalkışmasından haberdar olur olmaz hemen harekete geçtiler. Gerek tankların üzerine çıkarak gerekse asker gibi görünen hainlerin üzerine yürüyerek takdire şayan bir mücadele verdiler. Türk ruhunu, on yıllar geçse de en yaşlımızdan en gencimize kadar taşıdığımızı tüm dünyaya ilan ettiler. 15 Temmuz, içimizdeki hainlere bu milletin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milli iradenin tesisi için yazdığımız kahramanlık destanı yıllar geçse de unutulmayacak ve hatıralarımızda her daim tazeliğini koruyacaktır. Millet olarak içimizdeki bu büyük güç ve damarlarımızdaki asil kan var olduğu müddetçe son nefesimize kadar ülkemizi sarsacak ve bekasını engelleyecek her türlü tehditle her zaman olduğu gibi mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle yüreği vatan ve millet aşkıyla atan tüm hemşehrilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:46
Öğle
13:19
İkindi
17:15
Akşam
20:43
Yatsı
22:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Arı Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.