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  4. Başkan Yılmaz’dan acil müdahale ekibine gece denetimi

Başkan Yılmaz’dan acil müdahale ekibine gece denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’deki sağanak yağış ve yaylalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle, 24 saat hazır bekleyen acil müdahale ekipleriyle saha incelemelerini gece de sürdürdü.’Kırmızı kod’ uyarısı verilen Mersin’de sağanak yağış birçok konut, iş yeri, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden olurken Toroslar Belediyesi acil müdahale ekipleri ise tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek adına ilçenin dört bir yanında anında müdahale çalışması yürütüyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’deki sağanak yağış ve yaylalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle, 24 saat hazır bekleyen acil müdahale ekipleriyle saha incelemelerini gece de sürdürdü.
’Kırmızı kod’ uyarısı verilen Mersin’de sağanak yağış birçok konut, iş yeri, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden olurken Toroslar Belediyesi acil müdahale ekipleri ise tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek adına ilçenin dört bir yanında anında müdahale çalışması yürütüyor. Sağanak yağmur, fırtına ve yaylaları etkisi altına alan kar yağışı ile beraber su tahliye ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gün boyu mahallelerde sürdürdüğü saha incelemeleri ve vatandaş ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde de acil müdahale ekipleri ile bir araya geldi.
"Bizim derdimiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak"
"Bizim derdimiz, işimizi daha iyi yapmak, daha verimli çalışmak ve vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktır" diyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan biri de özellikle bu gibi afet durumlarıdır. Ekibimizle beraber teyakkuzda bekliyoruz. Bu bir ekip çalışmasıdır. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Çalışmalarımızı kontrol ediyoruz. Ekibimiz, gerek su taşkınları gerekse kurtarma çalışmalarıyla ilgili anında vatandaşlarımızla irtibata geçerek müdahale ediyor. En büyük temennimiz bu afeti can ve mal kaybı olmadan atlatmaktır" diye konuştu.
Daha sonra acil müdahale ekipleriyle birlikte su tahliye ve yol çalışmalarına da katılan Başkan Yılmaz’ı, gece saatlerinde karşılarında gören vatandaşlar kendisine ve ekibine teşekkür etti.

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