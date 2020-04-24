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Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

MERSİN HABERLERİ  | 24.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamayan Türk Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi.Belediye tarafından ilçenin dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslenirken, 23 Nisan için özel olarak hazırlanan gezici tır ise mahalle mahalle dolaşarak bayramı evlere taşıdı.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamayan Türk Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Belediye tarafından ilçenin dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslenirken, 23 Nisan için özel olarak hazırlanan gezici tır ise mahalle mahalle dolaşarak bayramı evlere taşıdı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da gezici tırdan çocukları ve tüm hemşehrilerini selamlayarak, coşkuya ortak oldu. Marşlar ve çocuk şarkıları çalarak ilerleyen korteje, çocuklar ve aileleri de balkonlardan bayraklarını sallayarak alkışlarıyla eşlik etti. Gezici tırda yer alan animasyon ekiplerinin gösterileri ise çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Tüm Toraslar’da vatandaşlarla buluşan kortej, çocukların yanı sıra her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Ulusal egemenliğin 100’üncü yılı coşkuyla kutlanılırken, çocuklar da Toroslar Belediyesi’nin bu etkinliği ile unutulmaz bir bayrama tanık oldu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm çocukların ve hemşehrilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, "Madem çocuklarımız meydanlara gelemiyorsa biz de çocuklarımıza bayram coşkusunu 23 Nisan tırıyla yaşatmak istedik" dedi.
Yılmaz, "Ulusal egemenliğimizin 100.yılını kutluyoruz. Meclisimiz, bizim milli irademizin sembolüdür. Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci hep beraber atlatacağız. Bu süreçte devletimiz ve milletimiz de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İnşallah hep beraber daha güzel günlerde buluşacağız" diye konuştu.

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