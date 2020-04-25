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Başkan Yılmaz’dan çocuklara eğitici ve eğlenceli boyama kitabı

MERSİN HABERLERİ  | 25.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için dijital ortamda eğitici ve eğlenceli bir boyama kitabı hazırladı.Çocuklar, boyama kitabını Toroslar Belediyesi’nin toroslar-bld.gov.tr resmi web sitesini tıklayarak indirebilecekler.

Başkan Yılmaz’dan çocuklara eğitici ve eğlenceli boyama kitabı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için dijital ortamda eğitici ve eğlenceli bir boyama kitabı hazırladı.
Çocuklar, boyama kitabını Toroslar Belediyesi’nin toroslar-bld.gov.tr resmi web sitesini tıklayarak indirebilecekler. Çocukların evde aileleri ile birlikte çizim ve boyama yapabileceği boyama kitabında, Toroslar’ın kültürel ve tarihi mekanları da yer alıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocuklara sağlıkları ve gelecekleri için "evde kalın" çağrısı yaparak, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle okullarınızdan uzak kaldınız ve eğitiminize evde devam ediyorsunuz. Biz de Toroslar Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılına özel sizler için eğitici ve eğlenceli bir boyama kitabı hazırladık. Evinizde geçirdiğiniz zamanı verimli bir şekilde değerlendirmenizi istedik. Sizler bizim umudumuzsunuz. Bu yıl 23 Nisan coşkusunu yüreklerimizde hissettik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

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Akdeniz Eczanesi
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Baturay Eczanesi
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Ekin Eczanesi
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