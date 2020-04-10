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Başkan Yılmaz’ın mektupları, gece nöbetindeki polislere de ulaştı

MERSİN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlaması için Mersin’de görev yapan tüm emniyet mensuplarının şahsına özel olarak yazılan mektuplar, gece nöbetindeki polislere de ulaştırıldı.
Başkan Yılmaz’ın kaleme aldığı mektuplar, belediye zabıta ekiplerince polis memurlarına takdim edilirken, polis memurları da nöbet sırasında kendilerini unutmayarak yapılan bu anlamlı ziyaret ve mektuptan dolayı Yılmaz’a teşekkür etti.
"Kentimizin huzuru için el birliğiyle çalışıyoruz"
"Gece gündüz demeden şehrimizde ve ülkemizde asayişi sağlayan fedakar polisimize teşekkür ediyor, Polis Haftalarını kutluyorum" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kovid-19 salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle salgının tüm dünyada ve ülkemizde etkili olduğu bugünlerde fedakarca görev yapan polislerimizin gayreti takdire şayandır. Kentimizin güven ve huzur ortamı içinde olması amacıyla birlikte omuz omuza çalıştığımız değerli polislerimizin Polis Haftasını kutlamak üzere bir teşekkür mektubu hazırlayarak, kendilerine ulaştırdık. Ülkemizin birliği ve dirliği için gösterdikleri emeğe ve hizmete minnettarız. Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarına yeniden şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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