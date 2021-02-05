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Başkan Yöney’den kredi ertelemesine yönelik açıklama

05.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Başkan Yöney’den kredi ertelemesine yönelik açıklama

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, esnafın kullandığı kredilerin ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.Yöney, 01.01.2021 -31.06.2021 tarihleri arasındaki taksitlerin 6 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, esnafın kullandığı kredilerin ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.
Yöney, 01.01.2021 -31.06.2021 tarihleri arasındaki taksitlerin 6 ay süreyle ertelendiğini bildirdi. Ertelemenin faizli olacağını ve esnafın krediyi aldığı dönemdeki faiz oranı kadar, erteleme süresinde de uygulanacağını belirtti.
Pandemi sürecinde devletin esnafın her zaman yanında olduğunu söyleyen Yöney, “Böyle bir karar bekliyorduk. Daha öncede devletimiz iki erteleme yapmıştı, onlara da yoğun bir talep olmuştu. Esnafımız sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ertelemeler sayesinde bu sürecin yaraları tez zamanda sarılacak” dedi.
Ertelemenin detayları hakkında da bilgi veren Yöney, “Kredi taksiti gününde ödenmediğinde sistem otomatik olarak erteleme yapıp, taksiti ödenmiş olarak göstererek faiziyle birlikte geri kalan taksitlerin üzerine yansıtacaktır. Erteleme yapmak istemeyen esnafımızın taksitini gününde yatırması gerekmektedir” diye konuştu.
Yöney, “Esnafımıza verdikleri destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül’e ve 12. Doğu Anadolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanımız Mürsel Karataş’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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