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  4. Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı

Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 06.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de katıldı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına katıldı.

54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına katıldı. Son 3 senenin Türkiye Off-Road Takımlar Şampiyonu olan ekibe Başkan Ekrem Yüce destek sözü vererek Büyükşehir bünyesine dahil edilmesi konusunda çalışmaların olacağını belirtti.
Off-Road yarışlarının gün geçtikçe önemli bir spor dalı haline geldiğini belirten Başkan Yüce, Sakarya’nın bu anlamda tercih edilen şehirler arasında olacağını ifade ederek, “Sakarya’mız spor şehri ve sporun her dalında var olmaya devam ediyor Off-Road yarışları için de şehir olarak fiziki imkanlara sahibiz. Kulübümüzün yanında olacak, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanmaları noktasında destekler sunacağız” dedi. Kulübün ilk antrenmanında Off-Road aracı kullanan Başkan Yüce’ye şampiyona yarışçılarından Ertan Baylan kopilotluk yaptı.
Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Her geçen gün spor konusunda ülkemizde önemli başarılar olmakta. Bunlardan bir tanesi de 3 yıldır üst üste Türkiye Off-Road Takımlar Şampiyonasında şampiyonluk yaşayan olan bu kardeşlerimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir takıma destek vererek daha çok başarı elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları ve bizimde gayretlerimiz ile bu sene de şampiyonluk yaşanacaktır. Ben burada bulunan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, 2020 yılının başarılarla dolu bir sezon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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