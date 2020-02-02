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Başkan Yüce: “Sakaryamızı yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağız”

SAKARYA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısı için şehre gelen belediye başkanları ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya turu yaptı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısı için şehre gelen belediye başkanları ile Sakarya turu yaptı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısı için şehre gelen belediye başkanları ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya turu yaptı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu toplantısı için şehre gelen belediye başkanları ile Sakarya turu yaptı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile başlayan, ardından ise Donatım Park, Sakarya Park ve Adasu HES ile devam eden gezide Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yurtiçi ve yurtdışından belediye başkanları yer aldı. Şehir gezisi boyunca katılımcılara Sakarya’ya ilişkin bilgiler veren Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya, yeşilin ve mavinin buluşma noktası, kültürel çeşitliliğin merkezi, tarımda ülkemizin incisi olan bir şehirdir. Şehrimizin gelişimine ivme kazandıracak, var olan değerlerini geleceğe taşıyacak adımları atmaya ve güzel şehrimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyoruz. 2020’de Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bunun yanı sıra örnek projelerle şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz değerli mevkidaşlarıma, belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Öğle
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İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
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Sakarya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Yenikent
Işık Eczanesi
Merkez
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