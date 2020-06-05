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Başkan Yücel çevreci çocukları evlerinde ödüllendirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen ‘Alanya’da Geri Dönüşüm’ adlı resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ödüllerini takdim etti.Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen geri dönüşüm temalı “Alanya’da Geri Dönüşüm” adlı yarışmada sonuçlar açıklanırken ödüller farklı bir etkinlikle verildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen ‘Alanya’da Geri Dönüşüm’ adlı resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ödüllerini takdim etti.
Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen geri dönüşüm temalı “Alanya’da Geri Dönüşüm” adlı yarışmada sonuçlar açıklanırken ödüller farklı bir etkinlikle verildi. Yarışma için başvuran öğrencilerin resimleri evden alınarak değerlendirildi. Koronavirüs nedeniyle toplu tören düzenlenemedi. Ancak dereceye giren yarışmacılar yine evlerinde ziyaret edilerek hediyeleri takdim edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e dereceye giren öğrencileri ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Okul Müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.
Yarışmada dereceye giren Hamit Özçelik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 1. Naz Halaçoğlu, Hacıkadiroğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 2. Amina Ozava ve Yeşilöz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 3. Feyza Yıldız’ın hediyelerini ve katılım belgelerini, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er verdi.
Dereceye giren ortaokul öğrencileri, hediyeler için Başkan Yücel ve İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e teşekkür ederken resimlerini ve duygularını anlatarak dereceye girdikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

"Doğa bize miras değil emanet"
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Alanya Belediyesi ile iş birliği içerisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık oluşturabilmek, doğanın bize bir miras değil emanet olduğunu, gelecek kuşaklara anlatabilmek adına “Alanya’da Geri Dönüşüm” adlı bir resim yarışması düzenledik. Ancak her yıl düzenlediğimiz etkinlikleri bu yıl koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremedik. Bunun yerine Sayın Belediye Başkanımızla dereceye giren öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Amacımız daha yeşil, daha temiz bir Dünya kurarak hep birlikte gelecek nesillere aktarabilmek. Bu sürece destek veren, emeği geçen, dereceye giren öğrencilerimin yanı sıra katılım gösteren öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir farkındalık projesi ortaya koyduklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Düzenlediğimiz yarışmanın neticesinde dereceye giren çocuklarımızı aileleriyle birlikte evlerinde ziyaret ederek ödüllerini takdim ettik. Daha duyarlı nesiller yetiştirmek, çevre bilincini aşılamak adına öğrencilerimizle sohbet ettik. Çevreye duyarlı bir toplum yetiştirmek yegane görevimizdir. Dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Ziyaret edilen evlerde dereceye giren öğrencilerin anne ve babaları da hem çocuklarıyla gururlandıklarını hem de ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.

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