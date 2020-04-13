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Başkan Yücel yapım çalışmalarını inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet’teki meydan projesi ve Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.Daha refah ve yaşanabilir bir Alanya için merkez ve kırsaldaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi’nin düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında yürüttüğü projeler hızla yükselmeye devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet’teki meydan projesi ve Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Daha refah ve yaşanabilir bir Alanya için merkez ve kırsaldaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi’nin düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında yürüttüğü projeler hızla yükselmeye devam ediyor. Hacet Mahallesindeki yeni meydan ve park projesi ile Atatürk Caddesi üzerindeki yol genişletme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her iki projenin de en kısa sürede tamamlanıp halkın hizmetine açılacağını ifade etti.
Alanya’nın çehresini değiştirecek projelerin yanı sıra Alanya trafiğini de rahatlatacak çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Yücel, “Alanya’mıza nefes aldıracak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yıllardır şehrimizin kanayan yarası haline gelen trafik sorununa çözüm olacak projeler üretmeye gayret ediyoruz. Atatürk Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunu yüzde 40 azaltacak bir projeye başladık ve çok büyük bir bölümünü tamamladık yakında hizmete açacağız” dedi.
Hacet Meydanı’daki çalışmalara ilişkin de konuşan Başkan Yücel, “Hacet’te hem bir trafik karmaşası yaşanıyordu hem de değişen ve gelişen dünyamızda biraz zayıf kaldığına inanıyorduk. Şimdi Alanya’ya yakışır bir meydan ve park olmasının yanı sıra trafik sorununu da aşmış bir bölge haline dönüşecek. Görev süremiz boyunca sıkıntıları en aza indirmek için durmadan çalışacağız. Alanya halkının bizlere olan güvenoyunu boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Yücel, çalışmalarda görev alan personellerin tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı olarak da gerekli önlemler alınmış şekilde çalıştığını belirtti.

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