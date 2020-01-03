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  4. Başkan Yücel yeni araçları dualarla hizmete sundu

Başkan Yücel yeni araçları dualarla hizmete sundu

ANTALYA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya daha hızlı ve daha kaliteli hizmet için araç filosunu geliştirmeye devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya daha hızlı ve daha kaliteli hizmet için araç filosunu geliştirmeye devam ediyor. Yeni alınan 40 araç daha düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Alanya Belediyesi, vatandaşa hizmet hızını yükseltmek için araç filosunu geliştirmeye devam ediyor. Yeni alınan 40 araç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Oba Serası’nda düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Dua törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Yeni alınan araçlar için düzenlenen dua töreninde açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk günkü heyecanla çalıştıklarını vurgulayarak, “2014 yılında göreve geldiğimiz ilk günkü hizmet aşkıyla, Alanya sevdamızla gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan, enerjimizi kaybetmeden Alanya için çalışıyor, üretiyoruz. Alanya’yı yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yeni aldığımız 40 araç ve iş makinamızı dualarla halkımızın hizmetine sunacağız. Göreve geldiğimiz günden, 2020 yılına kadar 200’ün üzerinde aracı belediyemize kazandırdık. Alanya Belediyesi’nin geniş filosu sayesinde bölgenin dört bir yanına hizmet götürdüklerinin altını çizen Başkan Yücel; “Şimdiye kadar 50 aracı hurdaya dönüştürdük. Ekonomik ömrünü tamamlamış 50 aracı da bu yıl içinde yenileyeceğiz. Şu an; 540’ın üzerinde araç ve iş makinasına sahip araç filomuzla, artık Antalya’nın en güçlü araç filosuna sahip belediyelerinden biriyiz. Güçlü araç filomuzla, kurduğumuz sistem ve hizmet ağıyla Merkezde verdiğimiz tüm hizmetlerin aynısını, beldelerimize, kırsal mahallelerimize, Torosların en uç noktasındaki yaylalarımıza da aynı hızda ve kalitede ulaştırıyoruz” dedi.
Başkan Yücel’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan’ın yaptığı duanın ardından, yeni araçlar hizmet için görevlendirildikleri birimlere teslim edilerek tören sona erdi.

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