YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji tasarrufunun geleceğe yatırım olduğunu kaydetti.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl ocak ayının 2.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji tasarrufunun geleceğe yatırım olduğunu kaydetti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl ocak ayının 2. haftası kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" kapsamında bir açıklama yaptı.
Adem Murat Yücel, “Enerjinin bilinçsiz şekilde kullanılmasıyla birlikte; enerji talebimizin her geçen gün artması, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya gelmemiz, sınırlı olan kaynaklarımızın azalması, ihtiyacımız olan enerjinin üretilirken zararlı gazların doğamıza salınması sonucu sağlığımızı büyük ölçüde etkilemesi şeklinde karşı karşıya kaldığımız negatif etkilere ek olarak, enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek nesillere güzel bir yarın bırakmak için enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hepimize eşit pay düşmektedir. Bu konularda uygulayacağımız her tedbir Alanya’mız ve ülkemiz adına hayati önem arz etmektedir.” dedi.
“Alanya için çalışıyoruz"
Aldıkları tedbirler ve yaptıkları yatırımlar ile Alanya’nın geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi’nin çevreci yaklaşımı kapsamında ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzün enerji tasarrufu ile ilgili projeleriyle ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi santralinden karşılaması, uzun yıllardır sürdürdüğümüz evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasının sağlanması, sıfır atık projesi ile atık yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için, Alanya’mız geleceği için çalışıyoruz.” diye konuştu.
“Bilinçli tüketimin önemi "
Türkiye’de kullanılan enerjinin yüzde 60’nın dışarı bağımlı olarak karşılandığı gerçeğini vurgulayarak sözlerine devam eden Başkan Yücel; “Enerji tasarrufu aile ekonomisinin olduğu kadar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına Ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bizlerin kullandığı her verimsiz enerjinin doğaya karbon salınımı olarak geri döndüğünü bilmeli, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız kapsamında da sadece enerjide değil su kaynaklarımızın kullanımında da tasarruf tedbirlerini hayatımızın her alanında en önemli ilkemiz haline getirmeliyiz. Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler ekonomimiz ve kaynaklarımız için çok büyük olumlu katkılara dönüşecektir. Bu bağlamda gündelik hayatımızda alışkanlık haline getirebileceğimiz birkaç tedbir ile sandığımızdan çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Flora Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na anlatıldı

Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na anlatıldı

Paşanın kızları sürpriz peşinde

Paşanın kızları sürpriz peşinde

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Başkan Yücel’den, Enerji Tasarrufu Haftası açıklaması

Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek

Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek

Muratpaşa Belediyesi’nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

Muratpaşa Belediyesi’nden saksıda marul,maydonoz ve fesleğen dağıtımı

Alanya’da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Alanya’da ağaçtan düşen adam ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.