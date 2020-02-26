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Başkan Yücel’den GZP Alanya Havalimanı açıklaması

ANTALYA HABERLERİ  | 26.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nı (GZP-Alanya) için geliştirme çalışmalarının yapılmasını talep etti.Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun davetiyle gerçekleştirilen 2020 Turizm Değerlendirme Toplantısı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ilçe belediye başkanları ve turizm sektöründen çok sayıda isim katıldı.Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, GZP-Alanya Havalimanı’nı gündeme taşıdı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nı (GZP-Alanya) için geliştirme çalışmalarının yapılmasını talep etti.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun davetiyle gerçekleştirilen 2020 Turizm Değerlendirme Toplantısı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ilçe belediye başkanları ve turizm sektöründen çok sayıda isim katıldı.
Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, GZP-Alanya Havalimanı’nı gündeme taşıdı. Başkan Yücel, “GZP-Alanya Havalimanı bölgemizin en önemli ulaşım noktalarından birisi. Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Havalimanımızın büyüyerek geliştirilmesi bölge turizmimiz adına 2020 yılı ve sonrası için büyük önem arz etmektedir. 2020 yılı için şu aşamada kaynak pazar olarak gördüğümüz ülkelerden oldukça güzel geri dönüşler alıyoruz. Alanya başta olmak üzere bölgemize ciddi bir talep var. Hem telefonla hem sosyal medya üzerinden bu geri dönüşler görmek mümkün. Bu talebi karşılayabilmek, misafirlerimizin sayısını daha da arttırabilmek adına GZP-Alanya Havalimanı’na ihtiyacımız var. Alanya, turizmde her geçen yıl üstüne koyan bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi sürdürmek en büyük hedefimiz” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, GZP-Alanya Havalimanı’nın önemini bildiklerini belirterek gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını müjdeledi.

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