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Başkan Yüksel, Barbaros ve Kumbağ’da vatandaşlarla bir araya geldi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin turistik mahallelerinden Barbaros ve Kumbağ’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar’ın eşlik ettiği Başkan Yüksel, Barbaros ve Kumbağ’da devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu, öneri ve talepleri değerlendirdi.Barbaros’ta gerçekleştirilen yol çalışmalarına nezaret eden Yüksel, imar planları ve altyapı eksikliği nedeni ile yıllardır yapılamayan yollarla ilgili çözüm geliştirdiklerini, yolların sathi kaplama ile daha kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.Kumbağ Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet ederek görüşlerini not eden Yüksel, önümüzdeki süreçte mahallede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin turistik mahallelerinden Barbaros ve Kumbağ’da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar’ın eşlik ettiği Başkan Yüksel, Barbaros ve Kumbağ’da devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu, öneri ve talepleri değerlendirdi.
Barbaros’ta gerçekleştirilen yol çalışmalarına nezaret eden Yüksel, imar planları ve altyapı eksikliği nedeni ile yıllardır yapılamayan yollarla ilgili çözüm geliştirdiklerini, yolların sathi kaplama ile daha kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.
Kumbağ Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet ederek görüşlerini not eden Yüksel, önümüzdeki süreçte mahallede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Esnafla da selamlaşarak talep ve beklentilerini dinledi.

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