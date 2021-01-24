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Başkan Yüksel, CHP İl Başkanlığı’nın toplantısına katıldı

24.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Başkan Yüksel, CHP İl Başkanlığı’nın toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda ilçe belediyelerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda ilçe belediyelerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde yapılan toplantıda ilçe belediyelerinin karşılaştıkları sorunlar ile devam eden çalışmalar masaya yatırıldı, ilçe belediyeleri arasında işbirliği içinde yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Öte yandan belediye başkanları pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar ve verdikleri hizmetler ile alakalı bilgi alışverişinde bulundu.

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