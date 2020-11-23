Başkan Yüksel Ergene’de ilk olarak Velimeşe Göleti’ni inceledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 45 gün boyunca hastanede tedavi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavisinin tamamlanması sağlığına yeniden kavuşmasının ardından geldiği Ergene’de ilk olarak Velimeşe Göleti Projesi’ndek çalışmaları inceledi.

Daha önceki açıklamasında Velimeşe Göleti Projesi’nin 15 yıllık hayali olduğunun altını çizen Başkan Yüksel, 15 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü, yüklenici firma ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ile Velimeşe Göleti’nin 2021 yılında bölgenin en önemli mesire alanlarından biri olacağını kaydetmişti.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde başlayan ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam eden ve 45 gün süren korona virüs tedavisi tamamlanan Başkan Yüksel Ergene’ye döner dönmez Velimeşe Göleti’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Başkan Yüksel konuya ilişkin olarak resmi sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, “Ayağımızın tozuyla Ergenemize gelir gelmez Velimeşe Mahallemizdeki Gölet Projemizdeki çalışmaları inceledik. Başkan vekilimiz Salih Tıknas’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldık” ibarelerine yer verdi.

