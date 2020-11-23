YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Başkan Yüksel Ergene’de ilk olarak Velimeşe Göleti’ni inceledi

Başkan Yüksel Ergene’de ilk olarak Velimeşe Göleti’ni inceledi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:08 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 45 gün boyunca hastanede tedavi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavisinin tamamlanması sağlığına yeniden kavuşmasının ardından geldiği Ergene’de ilk olarak Velimeşe Göleti Projesi’ndek çalışmaları inceledi.Daha önceki açıklamasında Velimeşe Göleti Projesi’nin 15 yıllık hayali olduğunun altını çizen Başkan Yüksel, 15 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü, yüklenici firma ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ile Velimeşe Göleti’nin 2021 yılında bölgenin en önemli mesire alanlarından biri olacağını kaydetmişti.Çorlu Devlet Hastanesi’nde başlayan ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam eden ve 45 gün süren korona virüs tedavisi tamamlanan Başkan Yüksel Ergene’ye döner dönmez Velimeşe Göleti’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.Başkan Yüksel konuya ilişkin olarak resmi sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, “Ayağımızın tozuyla Ergenemize gelir gelmez Velimeşe Mahallemizdeki Gölet Projemizdeki çalışmaları inceledik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 45 gün boyunca hastanede tedavi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavisinin tamamlanması sağlığına yeniden kavuşmasının ardından geldiği Ergene’de ilk olarak Velimeşe Göleti Projesi’ndek çalışmaları inceledi.
Daha önceki açıklamasında Velimeşe Göleti Projesi’nin 15 yıllık hayali olduğunun altını çizen Başkan Yüksel, 15 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü, yüklenici firma ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ile Velimeşe Göleti’nin 2021 yılında bölgenin en önemli mesire alanlarından biri olacağını kaydetmişti.
Çorlu Devlet Hastanesi’nde başlayan ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam eden ve 45 gün süren korona virüs tedavisi tamamlanan Başkan Yüksel Ergene’ye döner dönmez Velimeşe Göleti’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.
Başkan Yüksel konuya ilişkin olarak resmi sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, “Ayağımızın tozuyla Ergenemize gelir gelmez Velimeşe Mahallemizdeki Gölet Projemizdeki çalışmaları inceledik. Başkan vekilimiz Salih Tıknas’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldık” ibarelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Trend Arena Eczanesi
Corlu
Kaya Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Deva Eczanesi
Suleymanpasa
Emir Eczanesi
Saray
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.