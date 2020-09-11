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Başkan Yüksel Ergene’yi maskesiz bırakmıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Halk sağlığına son derece büyük önem veren Ergene Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürün olan maskeleri sürecin en başından bu yana olduğu gibi maskeleri ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.Ergene ilçesindeki caddelerin tamamına yakınında dezenfekte çalışması yapan, halkın yoğun olarak ve toplu halde bulunduğu yerler, semt pazarları ve cami gibi yerlere kendi imkanları ile ürettiği dezenfektan ünitelerinden yerleştirerek dezenfekte malzemelerini eksik etmeyen Ergene Belediyesi hijyen kitleri ve maskeleri de ücretsiz dağıtmayı sürdürüyor.Ergene ilçesi genelinde kurulan tüm semt pazarlarında zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken diğer yandan da belediye ekipleri maskesi olmayanlara maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Başkan Yüksel Ergene’yi maskesiz bırakmıyor

Halk sağlığına son derece büyük önem veren Ergene Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürün olan maskeleri sürecin en başından bu yana olduğu gibi maskeleri ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.
Ergene ilçesindeki caddelerin tamamına yakınında dezenfekte çalışması yapan, halkın yoğun olarak ve toplu halde bulunduğu yerler, semt pazarları ve cami gibi yerlere kendi imkanları ile ürettiği dezenfektan ünitelerinden yerleştirerek dezenfekte malzemelerini eksik etmeyen Ergene Belediyesi hijyen kitleri ve maskeleri de ücretsiz dağıtmayı sürdürüyor.
Ergene ilçesi genelinde kurulan tüm semt pazarlarında zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken diğer yandan da belediye ekipleri maskesi olmayanlara maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Zabıt ekipleri de hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları maske takmanın önemi konusunda uyarıyor.
Pandemi döneminin ilk gününden Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren çalışmalarına başlayan Ergene Belediyesi Ergene Kültür Merkezi’ni maske üretim üssüne dönüştürerek maske üretimine başlayan ve Ergene halkını maskesiz bırakmayan Ergene Belediyesi 400 bini aşkın maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.
Sadece Ergene halkına değil ihtiyaç ve talep durumunda kamu kurum ve kuruluşlarına da maske tedarik ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bir maske bir hayat kurtarır felsefesinden hareketle ilk günden itibaren maske üretmeye ve dağıtmaya başladık. Maske kullanımının önemi son günlerde daha da fazla ortaya çıktı. Eğer yeniden maske ihtiyacı olursa Ergene Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gerek kaymakamlığımızla gerekse diğer kamu kurumlarıyla hassasiyetle ve işbirliği halinde korona virüs ile mücadele ediyoruz. Tüm tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık Ergene’de maske konusunu sorun olmaktan çıkardık. Bu sayede de Ergene korona virüs ile en iyi şekilde mücadele edilen ilçelerden biri oldu” dedi.

Başkan Yüksel Ergene’yi maskesiz bırakmıyor

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