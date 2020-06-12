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Başkan Yüksel, İstanbul’un Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 21:16 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen ve İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı ‘İstanbul’un Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.Emirgan Korusu’ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

Başkan Yüksel, İstanbul’un Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen ve İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı ‘İstanbul’un Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.
Emirgan Korusu’ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığı için yardımcısı tarafından temsil edildi.
Toplantıda ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi arasında koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, salgın sürecinde vatandaşa hizmet için büyük bir özveri ile gecesini gündüzüne katarak çalışan büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile “yeni normal” sürecin planlanması ve İstanbul’un yıllardır bekleyen sorunlarının çözümü için yapılmakta olan ortak çalışmalar masaya yatırıldı.
Toplantının sonunda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu başkanlığında, İstanbul’un sosyal demokrat ilçe belediye başkanları olarak bir araya geldik. Hep beraber uyum içerisinde çalışarak, şehrimize hak ettiği değeri kazandıracağız" dedi.

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