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Başkan Yüksel, Kartallı gazeteci Halil Topal’ın nikâhını kıydı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen tören ile Kartallı Gazeteci Halil Topal ile Gülten Ünlü çiftinin nikâhını kıydı.Kartal Sonhaber Gazetesi imtiyaz sahibi Halil Topal ile Gülten Ünlü’nün nikâh törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda gazeteci ile davetli katıldı.Yeni çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Nikâh töreniniz benim de evlendikten sonra kıydığım ilk nikâh.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen tören ile Kartallı Gazeteci Halil Topal ile Gülten Ünlü çiftinin nikâhını kıydı.
Kartal Sonhaber Gazetesi imtiyaz sahibi Halil Topal ile Gülten Ünlü’nün nikâh törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda gazeteci ile davetli katıldı.
Yeni çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Nikâh töreniniz benim de evlendikten sonra kıydığım ilk nikâh. Bu vesile ile yeni kurmuş olduğunuz yuvanızda bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum" diye konuştu.
Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra evlilik cüzdanını yeni evli çifte teslim ederek kendilerini tebrik etti.

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