Başkan Yüksel: “Övünmek gibi olmasın kirazımızın lezzetine doyulmaz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yerli Tekirdağ kirazının hasadının başlaması dolayısıyla kiraz üreticilerine bereketli hasatlar diledi.

Yüksel, hasat döneminin tüm üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Kirazın Tekirdağ tarımı için çok önemli bir değer olduğunu hatırlatan Yüksel, bu değerin tarihi ve kültürel önemine de dikkat çekti. Tekirdağ kirazının tadına herkesin bakmasını tavsiye eden Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Övünmek gibi olmasın bölgemizde yetişen kirazların tadına doyum olmaz. Adına maniler düzülen, şiirler yazılan, tarihte güzellik iksiri olarak kabul edilen, bereketini iklimimizden, lezzetini verimli topraklarımızdan alan kirazımız için vakit, hasat vakti. Üreticilerimize, bir yıllık emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alacakları bol bereketli bir hasat dönemi diliyor, tüm hemşehrilerimize vitamin ve şifa kaynağı kirazlarımızdan bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz.”



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