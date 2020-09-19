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Başkan Yüksel, şehit ve gazi aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Gazilerimiz ve şehit aileleri bizim her şeyimizdir.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Gazilerimiz ve şehit aileleri bizim her şeyimizdir. Bugün rahat bir şekilde uyuyabiliyorsak onların sayesindedir” dedi.
Kartal Belediyesi, “19 Eylül Gaziler Günü” kapsamında şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenledi. Düzenlenen akşam yemeğinde şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Gazilerimiz ve şehit aileleri bizim her şeyimizdir. Bugün rahat bir şekilde uyuyabiliyorsak onların sayesindedir” dedi.
Kartal’da bulunan bir restoranda düzenlenen yemeğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Başkanı Oktay Kaya, Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar ile çok sayıda gazi ve şehit ailesi katıldı.
Konuklarıyla yakından ilgilenen, kendileriyle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gazilere ve şehit ailelerine çok önem verdiklerini kaydederek, “Bugün sizlerle beraber olduğumuz için mutlu ve gururlu hissediyoruz. Geceleri rahat bir şekilde uyuyabiliyorsak şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda, dernek başkanları, şehit ve gazi derneğine fahri üye olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür plaketi ve fahri üye madalyasını takdim etti.

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