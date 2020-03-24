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Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte virüsten korunma tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeleri değerlendirmek üzere toplantıda bir araya geldi.Gerçekleştirilen toplantıda yayınlanan genelgeler doğrultusunda acil önlemler ve korunma planları masaya yatırıldı.

Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte virüsten korunma tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeleri değerlendirmek üzere toplantıda bir araya geldi.
Gerçekleştirilen toplantıda yayınlanan genelgeler doğrultusunda acil önlemler ve korunma planları masaya yatırıldı. Süleymanpaşa’da yapılan dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere halk sağlığını korumak üzere yapılabilecekler ile evlerinde kalan yaşlılara yapılacak desteklerin görüşüldüğü toplantıda kurumlar arası koordinasyon konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Korona Virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin harfiyen uygulandığı Süleymanpaşa’da ek tedbirler alınmasının da gündeme geldiği toplantıda vatandaşların sağlıklarının korunması ve mağdur edilmeden kamu hizmetlerinin sürdürülmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü

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