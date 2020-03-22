Başkan Yüksel ve komşularından sağlık çalışanlarına destek

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi belediye başkanı Rasim Yüksel, ikamet ettiği Velimeşe Mahallesi’ndeki komşuları ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Sağlık çalışanlarını destekleyen Başkan Yüksel vatandaşları da İçişleri Bakanlığı’nın aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusuna riayet etmeye davet etti.

Eşi Ayten Yüksel ile birlikte evinin balkonuna çıkan ve komşuları ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışlayan Başkan Yüksel, “Sağlık çalışanlarımıza komşularımızla birlikte destek olduk. Tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın genelgesini gören vardır, görmeyen vardır. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuya duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

"Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske kullanmalarını tavsiye ediyorum" diyen Başkan Yüksel, “Bana bir şey olmaz mantığı ile hareket eden vatandaşlarımız da var. Bu düşünceden uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle virüsün nereden ne zaman geleceği belli olmaz. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Biz Ergene Belediyesi olarak her yeri dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam ediyoruz. Yine vatandaşlarımız bize bildirirlerse ekiplerimiz hazır talep edilen yere gönderiyor ve dezenfekte işlemini yaptırıyoruz. Tüm komşularımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

