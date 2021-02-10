YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Başkan Yüksel yeni sahil yolu projesi çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Yüksel yeni sahil yolu projesi çalışmalarını yerinde inceledi

10.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni kurulan Cumhuriyet mahallesine ve Tekirdağ şehir merkezine büyük değer katacak olan Alkaya Mevkii’nden Değirmenaltı mahallesine kadar uzanan yeni sahil hattı projesi çalışmalarını yerinde inceledi.Alkaya Mevkii’nden başlayarak Değirmenaltı mahallesine bağlanan yeni sahil kordonu projesi, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları ve kafeteryalar, su sporlarının da yapılabileceği alanları barındıran yeni bir çekim merkezi olarak planlanıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni kurulan Cumhuriyet mahallesine ve Tekirdağ şehir merkezine büyük değer katacak olan Alkaya Mevkii’nden Değirmenaltı mahallesine kadar uzanan yeni sahil hattı projesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Alkaya Mevkii’nden başlayarak Değirmenaltı mahallesine bağlanan yeni sahil kordonu projesi, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları ve kafeteryalar, su sporlarının da yapılabileceği alanları barındıran yeni bir çekim merkezi olarak planlanıyor. Proje tamamlandığında, Süleymanpaşa yeni bir sahil şeridinin yanı sıra şehrin turizm potansiyelini arttıracak bir yaşam merkezi hayata geçirilmiş olacak.

“Yeni bir yaşam merkezi hazırlıyoruz”
Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman ile birlikte proje kapsamında yürütülen çalışmaları takip eden Başkan Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’mıza, güzide bir yaşam merkezi daha kazandırmanın gayretiyle, Alkaya sahilinde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Vatandaşlarımıza, palmiye ağaçlarının gölgesinde, eşsiz güzellikteki deniz manzarası karşısında yürüyüş ve bisiklet turu yapabilecekleri güzide bir yaşam merkezi hazırlıyoruz. Projemizin detaylarını değerlendirdiğimiz bölgeye, yepyeni bir çehre kazandırmak üzere geri sayımımız sürüyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Çağlayan Eczanesi
Suleymanpasa
Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
Polen Eczanesi
Suleymanpasa
Turgutlugil Eczanesi
Suleymanpasa
Esen Eczanesi
Kapakli
Akman Eczanesi
Cerkezkoy
Sümer Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan kan bağışı

AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan kan bağışı

Yarım kilo bonzai ile yakalandılar

Yarım kilo bonzai ile yakalandılar

Meteorolojiden bir uyarı daha

Meteorolojiden bir uyarı daha

Yeşilay’dan “Korona virüs sigara içeni sever” açıklaması

Yeşilay’dan “Korona virüs sigara içeni sever” açıklaması

Çorlu’da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürüyor

Çorlu’da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürüyor

Çorlu’da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürüyor

Çorlu’da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.