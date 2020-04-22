YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Başkan Yüksel’den 23 Nisan kutlaması

Başkan Yüksel’den 23 Nisan kutlaması

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM kuruluşunun 100.

Başkan Yüksel’den 23 Nisan kutlaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Yüksel mesajında; “23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının var olma ve yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve beş yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan, aslında tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Egemenliğin uluslararası boyuta taşıdığımız günün temsili olan 23 Nisan, milletimizin, egemenliğimizin ve ulusal varlığımızın başında gelir. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olması, bizim milli benliğimizin uluslararası boyutta yaşanmasına vesile olmaktadır” ibarelerine yer verdi.
Başkan Yüksel mesajında ayrıca, “Geleceğimizin mimarları olarak nitelendirdiğimiz çocuklar yarınlarımızın büyükleri onlara sevgi ve güven duyuyoruz. Atatürk’ü ve bizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatmak adına ulusal benliğin temsili olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini çocuklarımıza anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER En yeni şehrimiz Güdül En yeni şehrimiz Güdül
PARTNER Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı Bir de makyajsız halini görün! Olay yarattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Belen Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayrak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.