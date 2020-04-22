Başkan Yüksel’den 23 Nisan kutlaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel mesajında; “23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının var olma ve yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve beş yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan, aslında tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Egemenliğin uluslararası boyuta taşıdığımız günün temsili olan 23 Nisan, milletimizin, egemenliğimizin ve ulusal varlığımızın başında gelir. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olması, bizim milli benliğimizin uluslararası boyutta yaşanmasına vesile olmaktadır” ibarelerine yer verdi.

Başkan Yüksel mesajında ayrıca, “Geleceğimizin mimarları olarak nitelendirdiğimiz çocuklar yarınlarımızın büyükleri onlara sevgi ve güven duyuyoruz. Atatürk’ü ve bizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatmak adına ulusal benliğin temsili olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini çocuklarımıza anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.



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