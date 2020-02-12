YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Yüksel’den şehit ailesine ziyaret

Başkan Yüksel’den şehit ailesine ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın ailesini Kartal’daki evlerinde ziyaret etti.11 Şubat 2018’de terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın şehit edilişinin 2.

Başkan Yüksel’den şehit ailesine ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın ailesini Kartal’daki evlerinde ziyaret etti.
11 Şubat 2018’de terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın şehit edilişinin 2. yılında şehidin Kartal’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailesinin acısını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, tüm halkın şehitlere minnettar olduğunu söyleyerek, “Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Belediye olarak her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:13
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.