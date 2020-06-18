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Başkan Yüksel’den sosyal mesafe vurgusu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Korona virüsü salgını sürecinde alınması gereken kişisel tedbirlerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Yüksel’den sosyal mesafe vurgusu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Korona virüsü salgını sürecinde alınması gereken kişisel tedbirlerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Yüksel, izolasyon, sosyal mesafe ve maske kullanımına hep birlikte dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Korona virüsünün Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından bu yana Süleymanpaşa Belediyesi olarak örnek gösterilecek bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüksel, başından beri vatandaşların da kendi tedbirlerini alarak salgının Süleymanpaşa’da yayılma hızını azaltmada etkili olduklarını kaydetti.
Son haftalarda vaka sayılarında düzenli olarak görülen azalmalar sonrası tedbirlerin kademeli şekilde kaldırıldığını hatırlatan Yüksel, sokağa çıkma, şehirlerarası seyahat gibi kısıtlamaların ancak salgın mücadelesindeki başarılı çalışmalar sonrasında gevşetilebildiğinin altını çizdi.
Salgının seyrinin ülke genelinde birkaç gündür yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Yüksel, bu şekilde devam ederse aylar süren mücadele sonunda elde edilen başarıların önemini yitirebileceği ve kısıtlamaların yeniden hayatımıza girebileceği uyarısında bulundu.
Kişisel tedbirler resmi tedbirlerden daha önemli
Başkan Yüksel, salgınla mücadele çalışmalarının resmi kurumlarca yürütülmesinin önemli olduğunu ancak kişisel tedbirlerin daha hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda belediye olarak maske dağıtımı, dezenfeksiyon, bilgilendirme gibi başlıklar altında çok başarılı ve öncü çalışmalara imza attıklarına değinen Yüksel, kişisel hijyen tedbirleri olmazsa bütün çalışmaların boşa gideceğini söyledi.
Salgın önlemlerinin yanı sıra ekonomik hayatın devamlılığının öneminden de söz eden Yüksel, bu dengenin korunarak salgın sonrası dönemin olumsuz etkilerinden de sakınmak gerektiğini ifade etti.

“Belediye olarak örnek çalışmalar yaptık”
Salgının yeniden hortlamaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Yüksel, Süleymanpaşalılara şu çağrıda bulundu:
“Kıymetli Süleymanpaşalı hemşehrilerim, Korona virüsü illeti ile aylardır süren mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz tarafından alınan kararlar çerçevesinde salgına karşı ciddi tedbirler alıyor ve uyguluyoruz. Mart ayından bu yana sağlık kuruluşlarımız başta olmak üzere şehrimizde sürekli ve düzenli bir şekilde dezenfeksiyon faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyoruz. İzolasyonlu sedye ve kabin, sosyal mesafeli banklar gibi örnek teşkil edecek çalışmalara imza atıyoruz. Salgın ve ondan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ancak kişisel tedbirler olmadan bütün bu çalışmalarımızın tek başına anlamı kalmıyor. Ülkemizde aylardır yürütülen başarılı mücadele sayesinde kontrol altına alınmış olan Korona salgınının son günlerde yeniden yükselen vaka sayılarıyla tırmanışa geçtiğini üzülerek takip ediyorum. Süleymanpaşamızda da en başından beri tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığı mücadele sonucu büyük başarılar elde ettik. Siz kıymetli hemşehrilerimizin dikkati ve hassasiyeti, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması, maske kullanımına özen göstermesi sayesinde bizlerin çabaları da anlam kazandı. Bu sayede bugünlere çok ciddi sorunlar yaşamadan geldik ve salgın kısıtlamaları da birer birer kaldırıldı. Hayatlarımızı olumsuz etkileyen ancak sağlığımızı korumaya yönelik alınan bu kısıtlamaların geri dönmemesi için kişisel tedbirlerimize her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına göstereceğimiz hassasiyet, hem bizleri yeniden evlerimize hapsolmaktan hem de salgının yıkıcı etkilerinden koruyacaktır. Siz hemşehrilerimizin bu konudaki hassasiyetinize, kişisel tedbirlerinizi alacağınıza gönülden inanıyorum. Salgın öncesi dönemde olduğu gibi kucaklaşacağımız, hasret gidereceğimiz ve bir arada olabileceğimiz günlerin bir an önce geri gelmesi için hep birlikte el ele verelim ve kendimizi, sevdiklerimizi ve toplum sağlığımızı koruyalım. Bu illetten hep birlikte kurtulalım.”

Başkan Yüksel’den sosyal mesafe vurgusu

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