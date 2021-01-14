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Başkan Yüksel’den Tekirdağ’da bir ilk

14.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi partilerin Tekirdağ il ve Süleymanpaşa ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Süleymanpaşa’da gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Tüm siyasi parti temsilcilerini Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet binasında ağırlayan Başkan Yüksel’in, Süleymanpaşa’da niçin kentsel dönüşüm gerektiğini, nerelerde nasıl gerçekleşebileceğini, şehrin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesinin önemini anlattığı toplantıda, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları söz alarak fikir alışverişinde bulunuldu.Siyasi parti temsilcilerine kentsel dönüşüm sunumuBaşkan Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, CHP Tekirdağ İl Başkanı Zeynel Saygın, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, İyi Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Darıcı, Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Feti Pehlivan, Saadet Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Cemal Açıkgöz, Demokrat Parti Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Miran, Demokrat Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Zafer İnandılar, DSP Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Yaman, DSP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Osman Çınar, Büyük Birlik Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı ve İl Başkan Vekili Bahri Demir, Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı, Gelecek Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Ün, Deva Partisi Tekirdağ İl Başkanı Hasan Çebi ve Deva Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Şerife Türüdü ile il ve ilçe yönetim kurulu temsilcileri katılım gösterdi.“Birlikte yönetme sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz”Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Göreve gelirken Süleymanpaşa’mızı birlikte yönetme sözü vermiştik.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi partilerin Tekirdağ il ve Süleymanpaşa ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Süleymanpaşa’da gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Tüm siyasi parti temsilcilerini Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet binasında ağırlayan Başkan Yüksel’in, Süleymanpaşa’da niçin kentsel dönüşüm gerektiğini, nerelerde nasıl gerçekleşebileceğini, şehrin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesinin önemini anlattığı toplantıda, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları söz alarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Siyasi parti temsilcilerine kentsel dönüşüm sunumu
Başkan Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, CHP Tekirdağ İl Başkanı Zeynel Saygın, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, İyi Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Darıcı, Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Feti Pehlivan, Saadet Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Cemal Açıkgöz, Demokrat Parti Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Miran, Demokrat Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Zafer İnandılar, DSP Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Yaman, DSP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Osman Çınar, Büyük Birlik Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı ve İl Başkan Vekili Bahri Demir, Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı, Gelecek Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Ün, Deva Partisi Tekirdağ İl Başkanı Hasan Çebi ve Deva Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanı Şerife Türüdü ile il ve ilçe yönetim kurulu temsilcileri katılım gösterdi.

“Birlikte yönetme sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz”
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Göreve gelirken Süleymanpaşa’mızı birlikte yönetme sözü vermiştik. Bu sözümüzün gereği olarak ilçemizde başlattığımız ve önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vuracağımız kentsel dönüşüm projemizle ilgili siyasi partilerimizin il-ilçe başkanları ve yöneticileri ile istişarede bulunduk. Değerli siyasetçilerimize şehrimizin depremselliği ve risk potansiyeline ilişkin bilgi vererek, yürüttüğümüz çalışmaların sunumunu yaptık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz kıymetli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, değerli görüşleri ve katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

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