Başkan Yusuf Çalışkan: “Çiftçilere Don Zararı Desteği ödemesi yapılsın”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ilçe ve köylerinde üç gece üst üste meydana gelen zirai don nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere don zararı desteği ödemesi yapılmasını istedi.

Dondan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucu ilçe ve köylerde meydana gelen zirai don olayında geniş bitki çeşitliliğinin yüzde 100’lere varan oranda olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çalışkan, "Üç gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sonucunda meydana gelen zirai don, ilçe ve köylerimizde bulunan tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Baharla beraber dikimi yapılan patates, fasulye, biber, domates, salatalık, kavun, karpuz, kabak ve mısır gibi ürünlerin büyük zarar gördüğünü gözlemledik. Bu ürünlerin yeniden ekilip dikilmesi lazım. Ayrıca ceviz ağaçları da zirai don zarar gördü. İlçe merkez ve köylerimizde genelde Küçük Aile Çiftçiliği yapılmaktadır. Bunun yanında onlarca dönüm araziye ekim yaparak Pazar için üretim yapan çiftçilerimiz de mevcuttur. Don olayından özellikle bu çiftçilerimiz büyük maddi kayıplara uğramışlardır. Bu konuyu kendisiyle görüştüğüm İl Tarım ve Orman Müdürümüz Orhan Özçalık, dondan zarar gören çiftçilerin bayram sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmelerini, zarar durumlarına göre çiftçiler için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 110 dönüm kavun, patates ve kabak ekili alanın dondan zarar gördüğünü söyleyen 27 yıllık çiftçi Fahrettin Demir, "Bu yıla kadar Mayıs ayının sonunda don olayı gerçekleştiğini hiç görmemiştim. Üç gece üst üste gerçekleşen don olayı 60 dönüm patates, 40 dönüm kavun ve 10 dönüm kabak ekili alanın tamamına yakınına büyük zarar verdi. Ekim, gübre, çapa ve sulama masrafım 60 bin lirayı geçti. Ne yapacağımı şaşırdım. Devlet bizlere Don Zararı Desteği ödemesi yapsın" dedi.

Dondan dolayı maddi kaybının 20 bin TL olduğunu söyleyen biber ve domates yetiştiricisi İsmail Uymaz, "Domates ve biber fidelerini kendim yetiştiriyorum. 3 ay uğraşarak yetiştirdiğim domates ve biber fidelerinin 15 dönüm araziye dikimini yeni yapmıştım. Tamamı turşuya döndü. Fidesi ayrı masraf, dikimi ayrı masraf. Devletimizden zararımızın karşılanmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

