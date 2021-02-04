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Başkan Yüzügüllü’den Küpeli’ye ziyaret

04.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.Başkan Yüzügüllü’nün ziyaretinde Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.
Başkan Yüzügüllü’nün ziyaretinde Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Fikir alış verişlerinin gerçekleştirildiği ziyarette Sivrihisar’da yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Üretim ve istihdam açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden birisiyiz. Bu başarıda Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetimin Kurulunun da payı büyük. Bizde Sivrihisar’ımızda istihdamı arttırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin yapımı devam ediyor. Kısa süre içerisinde buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak iş sahalarının bir an önce kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise gelişen Eskişehir sanayisini daha çok kalkındırmak adına önemli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Hamid Yüzügüllü günün anısına Başkan Nadir Küpeli’ye hediye takdim etti.

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