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Başkan Yüzügüllü’den zabıta ekiplerine teşekkür

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Türkiye ve dünyada yaşanan Covid-19 Kapsamında alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına özveriyle çalışan Sivrihisar Belediyesi Zabıta Mdürlüğü ekiplerine Başkan Hamid Yüzügüllü teşekkür etti.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, teşekkür konuşmasında, “Geçirdiğimiz zorlu süreçte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, halkımızın sağlığının korunmasına yönelik önlem ve tedbirleri uygulamak için birlikte koordineli bir şekilde özveriyle çalıştığım, sürecin başından itibaren ilçe merkezimiz ve 65 kırsal mahallemizden gelen talepleri karşılamak için birlikte emek verdiğim çalışma arkadaşlarım, Sivrihisar belediyesi zabıta ekibime teşekkürlerimi sunarım.

Türkiye ve dünyada yaşanan Covid-19 Kapsamında alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına özveriyle çalışan Sivrihisar Belediyesi Zabıta Mdürlüğü ekiplerine Başkan Hamid Yüzügüllü teşekkür etti.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, teşekkür konuşmasında, “Geçirdiğimiz zorlu süreçte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, halkımızın sağlığının korunmasına yönelik önlem ve tedbirleri uygulamak için birlikte koordineli bir şekilde özveriyle çalıştığım, sürecin başından itibaren ilçe merkezimiz ve 65 kırsal mahallemizden gelen talepleri karşılamak için birlikte emek verdiğim çalışma arkadaşlarım, Sivrihisar belediyesi zabıta ekibime teşekkürlerimi sunarım. Bizler sizler için çalışıyoruz, sağlığınız bizim için önemli aynı hassasiyeti tüm vatandaşlarımızın da göstereceğine gönülden inanıyoruz. Hep birlikte yardımlaşarak ve paylaşarak bu süreci atlatacağız” dedi.
Başkan Yüzügüllü belediye zabıta kiplerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

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