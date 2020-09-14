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Başkan Zeybek: "Esnaflık kültürünün devam etmesi için desteğe hazırız"

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, esnaflık kültürünün yaşaması ve esnafların kalkınması için ellerinden gelini yapmaktan geri durmadıklarını ifade etti.Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Ahilik Komitesi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti.

Başkan Zeybek: "Esnaflık kültürünün devam etmesi için desteğe hazırız"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, esnaflık kültürünün yaşaması ve esnafların kalkınması için ellerinden gelini yapmaktan geri durmadıklarını ifade etti.
Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar Ahilik Komitesi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti. Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak öncülüğünde gerçekleşen ziyarete Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iş adamı Mustafa Gül ve Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Müdürü Mustafa Büyükben katıldı.
Ziyarette, Ahilik Haftası etkinlikleriyle ilgili Başkan Mehmet Zeybek’e bilgi veren ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, hafta boyunca Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Esnaf odalarının tamamıyla her konuda işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Zeybek ise "Esnafımızın yaşaması ve daha çok kalkınması için elimizden gelen bir şey varsa hiçbir zaman geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız" dedi.
Başkan Zeybek tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası’nı kutlayarak, bu haftanın esnaflar arasındaki birlik ve beraberliği arttırması temennisinde bulundu.

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