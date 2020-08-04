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Başkan Zeybek personel ile bayramlaştı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde personeliyle bayramlaştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde personeliyle bayramlaştı. Afyonkarahir Belediyesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı bu bayram da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.
Başkan Zeybek, Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş ile birlikte tüm birimleri tek tek ziyaret etti. Personelinin bayramını tebrik eden Başkan Zeybek, çalışmalarında başarılar diledi.
Afyonkarahisar Belediyesi olarak bayramın ardından ilk mesai gününde toplu bayramlaşma programı yaptıklarını ancak Koron virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu bayram sosyal mesafe kurallarına uyduklarına dikkat çeken Başkan Zeybek, “Bu bayram da tüm personelimizi yerlerinde ziyaret ettik, bayramlarını kutladık aynı zamanda çalışmalarında kolaylıklar diledik. Zor bir süreç yaşıyoruz. Sağolsun personelimiz bu süreçte üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyor. İnşallah en kısa sürede koronovirüs hastalığından ilimizde ülkemizde kurtulur, önümüzde bayramlaşmalarımızı daha samimi
COVİD-19 Salgını tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi’nin üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini isteyerek, bu vesileyle tüm personelimin geçmiş bayramlarını kutlar, aileleriyle birlikte nice bayramlara erişmelerini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

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