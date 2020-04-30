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Başkan Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak, “Denizlimiz de nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır” dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, Öz Orman-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Kenan Atalay ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Ziyarette konuşan Başkan Zolan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemini aktardı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak, “Denizlimiz de nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, Öz Orman-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Kenan Atalay ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Ziyarette konuşan Başkan Zolan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemini aktardı. Başkan Zolan, “Denizlimiz de nerede bir eser varsa, orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır, alın teri vardır, gayreti ve yeteneği vardır. Ben tüm çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah sağlıklı günlerde de çalışmaya devam edelim. Üretmek güzeldir hele birlikte huzur içinde bu işleri yapabilmek daha güzel ve mükemmeldir. Biz bugüne kadar bunu başarmaya gayret ettik. Tekstilinden, turizmine, tarımından hizmet sektörüne her alanda çalışan kardeşlerimiz kentimize olağanüstü katkı sağladılar. Bugün Denizli bu hale geldiyse onların katkıları çok fazladır. Bu da birlikte yapılan çalışmanın sonucudur. İnşallah bu günler de geçecektir. Bugünler geçince inşallah yine etkinlikler düzenleriz. Tekrar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutluyorum” dedi.
Ziyarette Başkan Zolan ve beraberindekilerin sosyal mesafeye özen gösterdikleri ayrıca maske taktıkları görüldü.

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