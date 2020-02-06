YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Zolan: "2019’da 200 milyon TL borç ödedik"

Başkan Zolan: "2019’da 200 milyon TL borç ödedik"

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019 yılında 200 milyon TL borç ödendiğini belirterek, “Bütçemiz gelir anlamında yüzde 94, gider anlamında yüzde 93 oranında gerçekleşmiştir” dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Zolan: "2019’da 200 milyon TL borç ödedik"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019 yılında 200 milyon TL borç ödendiğini belirterek, “Bütçemiz gelir anlamında yüzde 94, gider anlamında yüzde 93 oranında gerçekleşmiştir” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Zolan, “Bütçe anlamında baktığımızda da yüzde olarak verilerimizde gerçekleşen rakamları gelir olarak büyük şehir bütçe tahminimizin gelir oranı yüzde 94 oranında gerçekleşmiştir ve gider olarak da yüzde 93 oranda gerçekleştirmişiz. Şunu net olarak söyleyeyim. Bütçe anlamında veriler bazında baktığımızda yüzde 70’in üstü başarılıdır. Yüzde 90’ın üzerini gören çok çok azdır. O da muhteşem diyebileceğimiz bir sonuçtur yüzde 90’ın üzeri. Onun için Denizli Büyükşehir’in bütçeleri hem gelir anlamında hem de gider anlamında bir birlerine yakın oranda 93 ve 94 oranında gerçekleşmiştir” dedi. Deski su kanalları için de konuşan Zolan “Deski su kanallarımız, 2019 yılında da su kanallarımız hız kesmeden yoluna devam etti. Yine seçim yılı denmedi, daha seçimden yeni çıktık da denmedi. Yine ihtiyaç olan yerlere kazmaya ve ortalığı dağıtmaya devam ettik. Ama şunu söyleyeyim, bu şehrimizin geleceği açısından gerekli.” Diye konuştu. 2019’da 200 milyonun üzerinde bir borç ödemesi yapıldığını ve yatırımların gerçekleştirme oranı yüzde 40 olduğunu dile getire Zolan, basın mensuplarının “Denizli’nin müzesi olacak mı?” sorusu üzerine, “İnşallah Denizlimizin birden fazla müzesi olacak. En son il koordinasyon toplantısında var mıydınız bilmiyorum. İl koordinasyon toplantısında birincisi bu eski sanat okulunun, taş binaların olduğu alan, kültür bakanlığı tarafından projesi son noktaya geldi. Orası dışında şehir müzesi, kent müzesi düzenlenecek. Onu biz de takip ediyoruz. Bakanımızla görüştüğümüzde, ona noktada ilerliyoruz. Bir diğeri arkeoloji anlamında planlanan yerde aynı şekilde onunla ilgili de son proje detayları var. Onlar da çalışmaları bittiğinde İnşallah o iki müzemiz gerçekleşecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Denizli Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

78 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.