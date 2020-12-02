YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Zolan; "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok"

Başkan Zolan; "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok"

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Zolan; "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Zolan, “Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu özel günün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildiğini ifade etti. 3 Aralık’ın temsili bir gün olduğunu Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her günü engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarının sağlaması amacıyla gayret ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta karşılaştığı sorunların çözümü ve karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırabilmek için çalışıyoruz" dedi.

“Tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum”
Denizli Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik faaliyetlerinin çok önemli ihtiyaçlara yanıt verdiğini, engellilerin yaşamın her alanında yer alması için çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü’nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
12:58
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.