Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Zolan, “Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu özel günün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildiğini ifade etti. 3 Aralık’ın temsili bir gün olduğunu Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her günü engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarının sağlaması amacıyla gayret ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta karşılaştığı sorunların çözümü ve karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırabilmek için çalışıyoruz" dedi.

“Tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik faaliyetlerinin çok önemli ihtiyaçlara yanıt verdiğini, engellilerin yaşamın her alanında yer alması için çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dünya Engelliler Günü’nün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, tüm engelli kardeşlerim ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

