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  4. Başkan Zolan, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Zolan, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir mesaj yayımlayarak, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan ve ebediyete irtihal eden gazetecileri de anmayı unutmayan Başkan Zolan, gazeteciliğin kadim mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Başkan Zolan, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir mesaj yayımlayarak, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan ve ebediyete irtihal eden gazetecileri de anmayı unutmayan Başkan Zolan, gazeteciliğin kadim mesleklerden biri olduğunu belirtti. Toplumların gelişmişlik seviyesi ile gazetecilik mesleği arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurgulayan Zolan, “Demokrasinin sac ayaklarından biri olan basın çalışanları, vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız bilgi alması adına, mesai mefhumu gözetmeden, her türlü zor şartlar altında görev yapan haber elçileridir” dedi.

“Gazetecilerimize desteğimiz, dün olduğu gibi bugün de sürecektir”
Gazetecilerin, her geçen gün mesleki anlamda daha da önem kazanmakta olduğunu belirten Başkan Zolan, "Gazeteciler toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlarımızın en temel haklarından olan haber alma ihtiyacını karşılayan ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan gazetecilerimize desteğimiz, dün olduğu gibi bugün de sürecektir" ifadelerini kullandı.

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Akşam
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Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
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