Başkan Zolan: “Demokrasinin güçlenmesi için STK’ları en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerdeki önemine vurgu yaparak, “Eğer biz tam demokrasiye geçmek istiyorsak katılımcı yönetim anlamında ilerlemek istiyorsak dünyanın bugün yapmış olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Denizli Ticaret Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği, Pamukkale Üniversitesi ile çok sayıda sivil toplum örgütünün destekleri ile gerçekleştirilen ‘Sivil Toplum Akademisi’ açılış töreni Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Açılış törenine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen programında açılışında konuşan Başkan Zolan, sivil toplum kuruluşlarının yani STK’ların demokrasilerin yükselmesindeki önemine vurgu yaptı. Bir ülkenin güçlü olmasında sivil toplum kuruluşlarının güçlü olmasının büyük etkisinin olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Tabi ki sivil toplum kuruluşları bizim için olmazsa olmazdır. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Eğer biz tam demokrasiye geçmek istiyorsak katılımcı yönetim anlamında ilerlemek istiyorsak Dünya’nın bugün yapmış olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor diyaloglarımızı da arttırmamız gerekiyor. Onun için eğer bir ülke güçlüyse güçlü olacaksa önce sivil toplum kuruluşlarının STK’larının güçlü olması gerekir” dedi.

“Herkese bu akademi açıktır”

Eğitim çalışmasının herkese açık olduğunu anımsatan ve katılım için hiçbir ön şartın olmadığının altını çizen Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güç demek sadece sayısal anlamda değil sadece söylem anlamında değil aynı zamanda donanım ve birikim anlamında gidecek yol noktasında iş birlikleri anlamında bu işlerin altyapısı ve eğitimi de yapılması gerekir. Bilinçli daha az enerjiyle daha çok sonuç hedefe daha erken varma noktasında gayret anlamında çalışmalar gerekir. Bu noktada bugün sizlere sunduğumuz bu sivil toplum akademisi inşallah Denizli’miz de ki üniversitemizde ki STK’larımıza, gençlerimize donanım anlamında yol gösterici anlamında, ihtiyaçları giderme anlamında güzel bir eğitim programı olacaktır. Her konuda inşallah her talep konusunda bu eğitimler bir yıllık, bir dönemlik değil artık bu rutin halde Denizli’mizde bu eğitim akademisi, sivil toplum akademisinin sürmesini arz ediyoruz. Büyükşehir Meclisine konuyu getirdiğimizde bu konuda yetki anlamında bize oy birliği ile verilmiştir. Buradan da büyükşehir meclisimize de teşekkür ediyorum.

Bu noktada tabi ki bu salonda bulunan veya bulunmayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza da katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tabi ki herkese bu akademi açıktır hiçbir şart ön koşul yoktur ve burada arzu edilen eğitimlere herkes katılabilir.”

Tören katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ve akademinin gerçekleştirilmesinde katkıları olanlara plaket takdiminin ardından sona erdi.

